Le Barça aurait refusé une offre mirobolante pour Lamine Yamal

De l’entrain pour Lamine.

Depuis ses débuts à 15 ans et après un été auréolé d’un sacre remarqué à l’Euro, Lamine Yamal fait causer et attire logiquement le regard des autres ogres du continent. C’est en tout cas ce qu’a voulu faire comprendre Joan Laporta, le président du Barça, invité du podcast officiel du club Barça One ce jeudi, en dévoilant qu’il avait même reçu une belle offre pour sa pépite.

« C’est le joueur le plus populaire au monde »

« Un club est venu me voir pour recruter Lamine pour 250 millions d’euros et j’ai dit non, a-t-il lâché, sans pour autant révéler l’identité du club en question. C’est le joueur le plus populaire au monde. Quelle est la vraie valeur de Lamine ? Eh bien, cela n’est pas reflété dans la valeur comptable. » Mais sans doute sur le terrain, où Yamal a déjà signé cinq buts et cinq passes décisives (en 11 apparitions) depuis le début de saison.

Bien joué de la part de Laporta de se faire passer pour un boss intransigeant auprès des socios.

