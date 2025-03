FC Barcelone, Équipe de France : Jules Koundé peste contre le calendrier

Stat affolante : zéro.

Comme le nombre de match du FC Barcelone loupé par Jules Koundé depuis le 25 novembre 2023, soit 79 rencontres consécutives. Le Français est littéralement devenu indéboulonnable (sans compter son statut de titulaire en Bleu), mais il commence à tirer la langue. En interview après la nette victoire de son équipe contre Osasuna (3-0) ce jeudi soir, le défenseur a exprimé sa colère au sujet du calendrier imposé.

« Nous ne sommes pas des machines »

« Ce n’est pas normal. On en a parlé à plusieurs reprises, du calendrier, du fait de jouer trop de matchs », déclare l’ancien Bordelais au micro de DAZN. Le motif de ce mécontentement ? La date de report de ce match contre Osasuna, repoussé à la suite du décès de Carles Miñarro Garcia. Une programmation polémique imposée par La Liga, quatre petits jours après la rude qualification des Bleus contre la Croatie (3-3, 5-4 TAB) dimanche dernier. « Je sais que parfois, certaines personnes ont du mal à comprendre. C’est vrai qu’on a beaucoup de chance de faire ce qu’on fait. Je me considère comme chanceux de vivre de notre passion, de bien vivre », poursuit le joueur de champ le plus utilisé au monde en 2024.

Pour Koundé, c’est « un manque de respect envers le club de reporter ce match à cette date. Peu importe le club, Osasuna comptait aussi des internationaux comme Ante Budimir (international croate), que j’ai affronté et qui n’a pas eu le repos nécessaire, et beaucoup d’autres coéquipiers ».

🗣️ “Mas allá de una falta de respeto al club es una falta de respeto a los jugadores. No somos máquinas” Jules Koundé y su clara reflexión sobre el calendario en el micrófono de DAZN#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/HpMEh4WGK4 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 27, 2025

« Nous ne sommes pas des machines. Pour produire le jeu que nous produisons et donner aux supporters ce qu’ils veulent, nous avons besoin de repos. Toutes les institutions doivent comprendre cela. Pas seulement La Liga. Elles ne peuvent pas fixer des dates qui leur tombent sous la main », conclut le latéral du Barça, qui n’est pas au bout de ses peines. Le leader de Liga réceptionne dès dimanche Gérone en championnat, avant de se frotter mercredi prochain à l’Atlético en demi-finales de Coupe du Roi.

Trois matchs en six jours, on garde le rythme.

