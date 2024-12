Jules Koundé, joueur de champ le plus sollicité du monde en 2024

Jules Koundé is the new Pedri.

Ce mercredi, le Centre international d’études du sport (CIES) dévoile la liste des joueurs de champ (de 66 ligues différentes) ayant joué le plus de minutes en 2024, club et sélection (A, U23, U21) confondus. À ce petit jeu-là, c’est Jules Koundé, 5 872 minutes passées sur le terrain en 69 rencontres, qui truste le haut du classement. Titulaire indiscutable en équipe de France, le défenseur est apparu 16 fois en Bleu cette année, et 53 fois avec le FC Barcelone. Il aura l’occasion de disputer un 70e et dernier match en 2024, samedi (21 heures) face à l’Atlético.

Le podium est complété par le Colombien Jhon Arias (Fluminense, 5 599 minutes en 67 matchs disputés) et l’Uruguayen du Real Madrid Federico Valverde (5 573 minutes en 66 rencontres). Dix-septième, l’attaquant du LOSC Jonathan David (5 111 minutes en 63 matchs) est le seul représentant de Ligue 1 présent dans le top 20, au sein duquel figure également un autre Français, William Saliba (dixième avec 5 264 minutes en 59 apparitions).

Ça fera au moins un trophée pour Jules Koundé cette année.

Dembélé et Barcola, les ailes du plaisir