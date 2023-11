Jules Koundé s’exprime à son tour sur le trop grand nombre de matchs

Il prend peut-être des petits ponts sur le terrain, mais en dehors, Jules Koundé est impeccable.

Connu pour ses prises de parole et son engagement dans différents domaines, Jules Koundé a décidé une fois de plus de se positionner clairement sur un sujet chaud. Invité de l’émission Clique sur Canal+ ce jeudi, le défenseur du FC Barcelone s’est prononcé en défaveur du trop grand nombre de matchs joués par les professionnels, sujet sur lequel Aurélien Tchouaméni s’est exprimé récemment. Pour le défenseur des Bleus, « le rythme est devenu de plus en plus soutenu. […] C’est dangereux. On voit qu’il y a de plus en plus de blessures graves. »

Surtout, l’ancien Bordelais n’apprécie pas les critiques qui peuvent être formulées à l’encontre des joueurs, qui jouent plus qu’auparavant : « Ce qui me dérange un peu, c’est que quand on fait ce genre de constat, on entend souvent les mêmes rengaines qui disent que “oui, mais avant, on jouait aussi”, alors que ce n’est pas forcément vrai qu’il y avait autant de matchs. »

Conclusion : c’était pas mieux avant, et c’est pas non plus mieux maintenant.

Jules Koundé prend position après le drame de Nanterre