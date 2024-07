Kenza Dali : « J’aime le beau jeu mais ça n’intéresse plus personne aujourd’hui »

Dali qui préfère le jeu espagnol, c’est logique.

L’équipe de France féminine joue son premier match des Jeux olympiques ce jeudi soir face à la Colombie à Lyon, et Kenza Dali s’est entretenue à L’Équipe sur l’évolution du jeu des Bleues. « Le foot qui me fait rêver, c’est l’Espagne, clame d’entrée la milieu de terrain d’Aston Villa, avant de développer sur le changement d’identité de l’équipe de France par rapport à 2011, où les Bleues avaient atteint les demi-finales de la Coupe du monde. Mais on doit s’adapter aux profils qu’on a, à la vision du coach aussi. Même si tu aimes le jeu de possession, si on te dit de jouer direct, tu suis le plan, sinon tu sors du collectif. Bien sûr qu’il y a des fois où je me dis : « Si j’avais été spectatrice de l’équipe de France féminine aujourd’hui, je ne me serais pas régalée. » Mais au final, peut-être que vous vous régalerez si on gagne un premier trophée. » Habile techniquement, la joueuse formée à Lyon est revenue sur son rôle dans l’équipe de France de Hervé Renard. « Par exemple lors de la victoire en Angleterre fin mai (2-1), j’ai détesté courir 12km après Keira Walsh, mais je savais que ça permettait de détruire 80% du jeu anglais. […] Est-ce que l’équipe de France d’avant, avec les mêmes talents, aurait les mêmes succès dans le foot d’aujourd’hui, face à des adversaires bien plus physiques ? J’en doute.»

La joueuse aux 67 sélections a ensuite disserté sur le jeu et le football moderne, promettant que les Bleues de Renard ne refusent pas le jeu. « C’est un peu le même débat que les Bleus de Deschamps : est-ce qu’on veut jouer sans être flamboyant et avancer, ou faire du beau jeu sans gagner ? Si j’ai le choix entre donner 95 minutes de spectacle et rentrer chez moi, ou avoir des résultats avec un jeu moins attractif, je prends les résultats. Je déteste dire ça, car je suis amoureuse du foot. […] J’aime le beau jeu, l’avant-dernière passe plutôt que le tir, mais ça n’intéresse plus personne aujourd’hui. Je suis d’accord avec Marcelo Bielsa, le foot est moins attractif. C’est peut-être devenu le sport collectif le plus individuel. »

𝗔 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗯𝘂𝘁𝗲𝗿 𝗻𝗼𝘀 𝗝𝗢 🔥👊 Premier match de la compétition ce soir à 𝙇𝙔𝙊𝙉 🏟️ 🆚 Colombie 🇨🇴 ⌚️ 21h 📺 France 2 #FRACOL | #Paris2024 pic.twitter.com/jeVnP99ogG — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 25, 2024

