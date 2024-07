Marcelo Bielsa : « Le football est dans un processus de déclin »

Bielsa président.

Marcelo Bielsa a tiré la sonnette d’alarme en conférence de presse avant le quart de finale de Copa América entre l’Uruguay et le Brésil (programmé la nuit prochaine, à 3h). Le sélectionneur de la Celeste a affiché sa tristesse quant à la direction prise par son sport, particulièrement en Amérique du Sud. « Qu’est-il arrivé au football ? Que s’est-il passé avec ce football, qui est essentiellement une propriété populaire ? Les pauvres ont très peu accès au bonheur parce qu’ils n’ont pas d’argent pour l’acheter. Le football, parce qu’il est gratuit, est d’origine populaire. Ce football, qui est l’une des rares choses que les plus pauvres gardent, ils ne l’ont plus. Parce qu’Endrick s’en va à 17 ans, pareil pour l’ailier de Palmeiras (Estevão)… »

L’ancien coach de l’OM déplore aussi l’intégration de l’arbitrage vidéo. « Pour moi, cela fait beaucoup de mal au football. Ce sport a une particularité : lorsqu’il devient complètement prévisible, il perd de son attrait. Je suis sûr que le football est dans un processus de déclin », assure-t-il. « De plus en plus de gens regardent le football, mais il devient de moins en moins attrayant. On ne privilégie pas ce qui en a fait le premier sport au monde. On favorise le business, car le business, c’est que beaucoup de gens regardent les matchs. Mais avec le temps, il y a de moins en moins de footballeurs qui valent la peine d’être regardés, le jeu est de moins en moins agréable, et cette augmentation artificielle du nombre de spectateurs sera réduite. Le football, ce n’est pas cinq minutes d’action, c’est bien plus que cela, c’est une expression culturelle, une forme d’identification. »

Quand le professeur parle, on l’écoute. N’est-ce pas, Monsieur Infantino ?

