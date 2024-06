Endrick a hâte de jouer avec Mbappé : « C'est le meilleur joueur de FIFA »

Ultimate team.

Le Real Madrid va aborder la saison 2024-2025 muni d’un secteur offensif impressionnant avec notamment les arrivées d’Endrick et Kylian Mbappé. Actuellement en pleine préparation de la Copa América, le jeune Brésilien a exprimé de manière pour le moins originale son impatience de jouer aux côtés du capitaine de l’équipe de France. « Mbappé est le meilleur joueur de FIFA. Je ne le retire jamais de mon Ultimate Team », a lâché la jeune pépite auprès de la chaîne RTVE.

Avant d’évoquer les qualités du Bondynois… dans la vraie vie : « C’est un joueur différent. Il marque toujours de nombreux buts pour son club et également lors de deux Coupes du monde, a-t-il souligné. L’avoir avec Vinícius dans la même équipe est incroyable, mais je sais que cela demandera beaucoup de travail de ma part pour me maintenir au même niveau. Je pense que ça a toujours été un rêve de jouer avec lui et maintenant ça va se réaliser. Je suis très heureux et j’espère que ce sera une belle histoire. »

Et s’ils n’arrivent pas à gagner de titres, ils pourront toujours aller les chercher sur FIFA.

