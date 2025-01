Le bonheur des uns provoque l’indignation des autres.

Ce jeudi, l’Atlético de Madrid n’a pas mâché ses mots après la décision du Conseil supérieur des sports espagnol (CSD) de permettre à Dani Olmo et Pau Víctor de rejouer sous les couleurs du Barça. Une « profonde préoccupation » exprimée dans un communiqué. Dans toute l’Espagne, de nombreux clubs crient à l’injustice.

Un dangereux précédent

Jeudi soir, les Colchoneros ont dégainé un communiqué cinglant : « Cette décision met en danger le système actuel, remettant en question les règles du jeu, notamment sur le plan économique. La loi du sport protège le contrôle économique de la Liga, mais cette résolution le met en péril. Pour rester compétitifs, nous avons même dû effectuer plusieurs augmentations de capital, malgré les efforts que cela représente. »

L’Atlético dénonce ainsi une entorse majeure aux règles du jeu et un dangereux précédent : l’intervention du gouvernement espagnol dans ce dossier sensible. « Cette intervention crée un précédent très dangereux. Elle ouvre la porte à des violations des règles et à la répétition des graves erreurs du passé. » L’Atlético n’est pas seul dans cette bataille. Bilbao qualifie la situation de « grotesque », Las Palmas fustige « une décision qui met gravement en danger l’intégrité de la compétition », et Valladolid parle d’un « désavantage comparatif grave ».

La fronde est lancée.

Dani Olmo et Pau Víctor officiellement réinscrits en Liga