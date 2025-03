Taylor Swift s’invite sur le maillot de Barcelone pour le Clásico

Qu’es-tu devenu, FC Barcelone ?

Après tous les leviers et sponsors que le FC Barcelone a utilisés et mis en place ces dernières années, il y a forcément un prix à payer. Dans le cadre du partenariat avec Spotify, sponsor principal du maillot, le club catalan a déjà dû mener plusieurs opérations marketing. Les logos des Rolling Stones, de Drake, de Rosalía, de Karol G et de Coldplay ont déjà fait leur apparition sur le maillot des Blaugrana. Cela a donné naissance à des maillots désormais iconiques, comme celui des Rolling Stones.

Taylor Swift triomphe de la concurrence

Selon la radio catalane RAC1, la prochaine star à figurer sur le maillot du Barça serait Taylor Swift. La chanteuse américaine, véritable phénomène international, aurait devancé une concurrence composée du Britannique Ed Sheeran et du rappeur Travis Scott. Ce maillot spécial sera porté lors du prochain Clásico, qui aura lieu au stade olympique de Montjuïc le week-end des 10 et 11 mai. La chanteuse avait d’ailleurs déjà perturbé la saison des Merengues l’année dernière à cause de son concert au Bernabéu.

Hâte de voir Maître Gims sur le maillot de l’Olympique lyonnais.

