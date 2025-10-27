Vini-Xabi, le feu et la glace

Il paraît que les opposés s’attirent. Le bouillant Vinícius et le placide Xabi Alonso ont pourtant du mal à s’accorder. Le Brésilien a fini par péter les plombs ce dimanche au moment de sortir du terrain lors du Clásico, au point d’insulter son coach. L’histoire d’un déclassement que l’attaquant n’accepte pas.

Un an et demi que le Real Madrid n’avait plus battu le FC Barcelone. Après quatre défaites dans le Clásico, la Casa Blanca a redoré son blason dimanche au Bernabéu (2-1). Tout pourrait aller bien dans le meilleur des mondes, sauf que Vinícius a les nerfs à vif. La cocotte-minute a explosé à la 72e minute en voyant son numéro 7 apparaître en rouge sur le tableau du quatrième arbitre. Son coup de sang a largement éclipsé la victoire, et ses mots à l’encontre de Xabi Alonso ont remis les projecteurs sur sa place au sein du club.

« Un manque de respect »

Fou de rage au moment de laisser sa place à Rodrygo, il a quitté la pelouse en pestant, sans même un regard pour son entraîneur, filant directement aux vestiaires. Les plus grands spécialistes de la lecture labiale se sont mobilisés, et le résultat est sans équivoque. « Je quitte cette équipe. Je pars, c’est mieux que je parte », a lâché le joueur, en envoyant aussi un « va te faire foutre » à son coach Xabi Alonso. Le Real ne menait alors que d’un but, le match était loin d’être terminé, et le Brésilien avait clairement pris l’ascendant dans son duel avec Jules Koundé sur son côté. Sa frustration peut se comprendre, mais exprimée de la sorte, elle passe mal.

On peut montrer sa frustration discrètement, en baissant la tête, mais pas comme ça. Ce comportement mérite une sanction. Fernando Morientes

Fernando Morientes, l’homme aux 100 buts sous le maillot madrilène, a tranché dans l’émission Tiempo de Juego : « C’est un manque de respect envers l’entraîneur, qui doit prendre des décisions. C’est aussi un manque de respect envers le joueur qui entre, qui est ton coéquipier non seulement au Real, mais aussi en sélection nationale. On peut montrer sa frustration discrètement, en baissant la tête, mais pas comme ça. Ce comportement mérite une sanction. » Une bonne discussion, au minimum, pour mettre les choses à plat. Xabi Alonso n’a pas ajouté d’huile sur le feu en conférence de presse, indiquant simplement qu’il parlerait à son joueur en privé. Cela tombe bien, ils ont des choses à se dire.

Un temps de jeu en chute libre

Vinícius a fini l’exercice 2024-2025 à des années-lumière de son meilleur niveau (seulement huit buts entre janvier et juillet), mais Carlo Ancelotti l’a toujours valorisé dans son management. La situation n’est plus aussi simple depuis l’arrivée de Xabi Alonso. La saison passée, le Brésilien affichait 1089 minutes de jeu après 10 journées de Liga et 3 de Ligue des champions. Cette saison, c’est 880, soit une baisse de 20%. Vini n’a joué que trois matchs en intégralité. Il a été titularisé dix fois, et à quatre reprises, Alonso l’a sorti avant même le dernier quart d’heure. Arda Güler affiche un temps de jeu légèrement supérieur (884 minutes), et le presque Ballon d’or 2024 a du mal à digérer ce qu’il considère comme un manque de respect.

Alonso avait même prévu de le mettre sur le banc contre le PSG en juillet. La blessure de Trent Alexander-Arnold l’avait poussé à revoir ses plans et à titulariser le Brésilien, mais à droite plutôt que sur son côté gauche, où il brille le plus. Un épisode qui a laissé des traces dans l’esprit du joueur selon The Athletic. Dimanche, l’entraîneur des gardiens Luis Llopis a rejoint Vini dans les vestiaires et l’a convaincu de revenir sur le banc quelques instants après sa sortie, une fois la tension redescendue. De toute évidence, la relation entre Alonso et Vinícius n’a cependant rien d’un long fleuve tranquille.

Après la victoire arrachée à Getafe, Xabi Alonso avait applaudi son entrée à la 55e minute, en lieu et place de Franco Mastantuono. En conférence de presse, le coach merengue avait souligné son impact sur la rencontre, sa capacité à déséquilibrer la défense adverse et à obtenir des fautes. Dans le dernier quart d’heure, le Brésilien avait en effet provoqué le carton rouge d’Allan Nyom puis le deuxième jaune d’Alex Sancris. Vini a incontestablement repris du poil de la bête, en témoignent sa prestation contre le Barça et son bilan de cinq buts et quatre passes décisives depuis le début de la saison. Et il a du mal à comprendre que son entraîneur ne le laisse pas s’exprimer davantage. Peut-être un mal pour un bien, car Vinícius ne marche pas à l’orgueil, il court.

