Liga

J10

Real Madrid-Barcelone (2-1)

Les tops et les flops de Real Madrid-Barcelone

Par Steven Oliveira, avec Thomas Morlec le Dimanche 26 Octobre à 18:45

Grâce à un Jude Bellingham XXL, le Real Madrid s'est imposé face au Barça (2-1). En face, Wojciech Szczęsny a fait tout ce qu'il pouvait mais sa défense ne l'a pas aidé. Tandis que l'attaque du Barça a été fantomatique.