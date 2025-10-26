S’abonner au mag
  • Liga
  • J10
  • Real Madrid-Barcelone (2-1)

Les tops et les flops de Real Madrid-Barcelone

Par Steven Oliveira, avec Thomas Morlec

Grâce à un Jude Bellingham XXL, le Real Madrid s'est imposé face au Barça (2-1). En face, Wojciech Szczęsny a fait tout ce qu'il pouvait mais sa défense ne l'a pas aidé. Tandis que l'attaque du Barça a été fantomatique.

Les Tops

Jude Bellingham

Et dire que Thomas Tuchel a préféré prendre Jordan Henderson, Ruben Loftus-Cheek ou encore Morgan Gibbs-White plutôt que Bellingham lors de sa dernière liste

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Kylian Mbappé

La saison dernière, Lamine Yamal (2e du Ballon d’or) a inscrit 9 buts en 35 matchs de Liga. Soit 3 de moins que Kylian Mbappé face au Barça (12 buts en 9 matchs). Bon, par contre Yamal n’a jamais manqué de penalty lui.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Wojciech Szczęsny

Pas mal ce troisième gardien du Barça.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Vinícius Júnior

Bravo à lui d’avoir gâché son match exceptionnel en rentrant directement au vestiaire après son remplacement et en venant chambrer le banc du Barça à la fin du match.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Les Flops

Pau Cubarsí

Belle idée de la part du Barça d’avoir envoyé leur meilleur défenseur de la saison dernière en Arabie Saoudite cet été. Cristiano Ronaldo les remercie.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lamine Yamal

Ce n’est jamais bon signe quand on parle de toi que pour des penaltys à la Kings League et des storys Instagram.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pedri

Il a bien changé ce Barça, même les génies se transforment en bouchers.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ferrán Torres

On l’a moins vu que Raphinha qui était pourtant blessé pour ce match.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

