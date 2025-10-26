- Liga
- J10
- Real Madrid-Barcelone (2-1)
Les tops et les flops de Real Madrid-Barcelone
Grâce à un Jude Bellingham XXL, le Real Madrid s'est imposé face au Barça (2-1). En face, Wojciech Szczęsny a fait tout ce qu'il pouvait mais sa défense ne l'a pas aidé. Tandis que l'attaque du Barça a été fantomatique.
Les Tops
Jude Bellingham
Et dire que Thomas Tuchel a préféré prendre Jordan Henderson, Ruben Loftus-Cheek ou encore Morgan Gibbs-White plutôt que Bellingham lors de sa dernière liste…
Kylian Mbappé
La saison dernière, Lamine Yamal (2e du Ballon d’or) a inscrit 9 buts en 35 matchs de Liga. Soit 3 de moins que Kylian Mbappé face au Barça (12 buts en 9 matchs). Bon, par contre Yamal n’a jamais manqué de penalty lui.
Wojciech Szczęsny
Pas mal ce troisième gardien du Barça.
Vinícius Júnior
Bravo à lui d’avoir gâché son match exceptionnel en rentrant directement au vestiaire après son remplacement et en venant chambrer le banc du Barça à la fin du match.
Les Flops
Pau Cubarsí
Belle idée de la part du Barça d’avoir envoyé leur meilleur défenseur de la saison dernière en Arabie Saoudite cet été. Cristiano Ronaldo les remercie.
Lamine Yamal
Ce n’est jamais bon signe quand on parle de toi que pour des penaltys à la Kings League et des storys Instagram.
Pedri
Il a bien changé ce Barça, même les génies se transforment en bouchers.
Ferrán Torres
On l’a moins vu que Raphinha qui était pourtant blessé pour ce match.
Par Steven Oliveira, avec Thomas Morlec