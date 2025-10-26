S’abonner au mag
Vincius furieux de se faire remplacer durant le Clásico

Vincius furieux de se faire remplacer durant le Clásico

Pas content, pas content.

Remplacé par Rodrygo à la 72e minute du Clásico, Vinícius Júnior a explosé de colère au moment du changement. Alors que les Madrilènes mènent 2 à 1 au moment de sa sortie, l’international brésilien est rentré directement au vestiaire après avoir hurlé son mécontentement à son staff, il a par ailleurs refusé de serrer la main de son entraîneur, Xabi Alonso.

Il a toutefois fini par se calmer en revenant sur le banc des remplaçants durant le temps additionnel.

Le Real Madrid s'impose face à un faible Barça

