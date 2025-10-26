Vincius furieux de se faire remplacer durant le Clásico

Pas content, pas content.

Remplacé par Rodrygo à la 72e minute du Clásico, Vinícius Júnior a explosé de colère au moment du changement. Alors que les Madrilènes mènent 2 à 1 au moment de sa sortie, l’international brésilien est rentré directement au vestiaire après avoir hurlé son mécontentement à son staff, il a par ailleurs refusé de serrer la main de son entraîneur, Xabi Alonso.

[⚽️ VIDÉO] 🇪🇸 #LALIGA 😡 Vinicius se fait remplacer par Rodrygo et explose de rage ! 😳 Le Brésilien rentre directement au vestiaire...https://t.co/xOB1wQ9yPH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 26, 2025

Il a toutefois fini par se calmer en revenant sur le banc des remplaçants durant le temps additionnel.

Le Real Madrid s'impose face à un faible Barça