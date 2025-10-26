Le Real Madrid s'impose face à un faible Barça

À l'image de Jude Bellingham, le Real Madrid a dominé un faible Barcelone pour s'imposer 2-1 dans ce Clásico au Santiago-Bernabéu. Les potes de Kylian Mbappé, à nouveau buteur, confortent leur première place au classement avec 5 points d'avance sur le Barça.

Real Madrid 2-1 FC Barcelone

Buts : Mbappé (22e) et Bellingham (43e) pour le Real // F. Lopez (38e) pour le Barça

Expulsion : Pedri (90+9)

Comme avant chaque rencontre importante, Lamine Yamal y est allé de sa story Instagram. Au menu cette fois-ci, une photo de lui dos au public madrilène – qui a probablement été prise lors de la victoire 4-0 des Blaugranas au Bernabéu la saison dernière – avec une voix off qui déclare : La peur ? J’ai laissé la peur dans ma ville natale il y a longtemps. Le joueur qui sort du ghetto ne se bat pas pour la gloire. Il ne joue pas pour la gloire. Il joue pour son avenir. Il joue pour ne pas revenir au niveau où il était. La vraie pression n’est pas dans le stade ». Lamine Yamal n’avait pas attendu cette story pour animer le Clásico puisque plus tôt dans la semaine il a déclaré que les Madrilènes « volent et se plaignent tout le temps ». En réponse, Xabi Alonso avait déclaré que « le plus important est ce qu’il se passe sur le terrain ». Alors comme le PSG il y a quelques semaines en Ligue des Champions, le Real Madrid a répondu sur le terrain en s’imposant très logiquement dans un Clásico que les Madrilènes auront dominé de A à Z. De son côté, Lamine Yamal a été transparent. Et devrait poser un peu le téléphone.

Hey Jude

En tant que joueur, Xabi Alonso a perdu plus de Clásico qu’il n’en a gagné. Alors l’Espagnol avait envie d’inverser la tendance en tant que coach. Et cela tombe bien, ses joueurs n’ont toujours pas digérés les 4 défaites face au Barça la saison dernière. À l’image de Vinícius Júnior qui s’est montré direct en évidence. Et si le Brésilien pensait gratter un penalty sur une faute de Lamine Yamal, l’arbitre a finalement fait logiquement marche arrière après consultation de la VAR, Vinícius tapant dans le pied de l’Espagnol (3e). Un ascenseur émotionnel que vivra de nouveau le Bernabéu lorsque Mbappé envoie une demi-volée puissante au fond des filets avant que le VAR vienne refuser le but pour un hors-jeu du Français (12e). Pas de quoi entacher le moral des Merengues et de Kylian Mbappé qui profite d’un service parfait de Jude Bellingham dans le dos de la défense pour gagner son duel devant Wojciech Szczęsny (1-0, 21e) et inscrire son 12e but face au Barça (en 9 matchs).

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA 🌟 Kylian Mbappé ouvre le score pour le Real Madrid ! 🔥 Le Français réussit son face à face avec Szczęsny après une énorme passe de Bellingham ! 😳 Son 19ème but de la saison !https://t.co/H8150EhTIt — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 26, 2025

Touchés, les Catalans auraient pu couler si Szczęsny n’avait pas été impérial sur une frappe du Kyks (29e) ou devant Huijsen (30e) et Vinicius (35e). Et comme souvent lorsque l’on manque des occasions, on se fait punir derrière. Trop confiant, Arda Guler perd un ballon devant sa propre surface qui profite à Marcus Rashford qui sert Fermin Lopez sur un plateau (1-1, 38e). Cruel pour le Real Madrid qui a dominé les débats dans ce premier acte. Mais le football est parfois juste et sur un énième débordement de Vinícius, Éder Militão remise de la tête pour Bellingham qui n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (2-1, 43e). Dans la foulée, Mbappé voit l’arbitre de touche lui refuser un second but pour hors-jeu (45).

La muraille Szczęsny

La pause aurait pu faire du bien au Barça. Il n’en a rien été puisque dès les premières minutes, Jude Belingham – encore lui – voit son centre être contrée de la main par Eric Garcia. Après consultation des images, l’arbitre indique le penalty. Sauf que Szczęsny est définitivement en feu dans cette rencontre et repousse la tentative de Kylian Mbappé (51e). Une première alerte suivie d’une seconde 20 minutes plus tard lorsque le pion de Jude Bellingham est refusé pour un hors-jeu de Brahim Diaz au départ de l’action (69e). En face, les hommes d’Hansi Flick – suspendu pour ce match – ont la possession mais ne savent pas vraiment comment faire pour mettre en danger Thibaut Courtois. Tandis que les Merengues, eux, piquent sur chaque action. Et si la seconde période est moins passionnante, Vinícius est venu la rendre plus sexy en hurlant sur Xabi Alonso au moment de son remplacement avant de rentrer directement au vestiaire visiblement mécontent du changement (72e). Le Brésilien se dit peut-être qu’il aurait fait mieux que Kylian Mbappé qui voit sa frappe être contrée par Cubarsi (80e) et son tir du gauche passer à côté des cages (89e). Visiblement calmé, Vinícius est finalement revenu à sa place pour voir le Barça ne rien proposer, Pedri prendre un carton rouge pour un deuxième jaune (90+9) et pour venir chambrer le banc adverse. Car oui, c’est toujours mieux de chambrer après coup, il y a moins de risque.

Real Madrid (4-2-3-1) : Courtois – Valverde (Carvajal, 72e), Militao, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Camavinga – Vinicius (Rodrygo, 72e), Bellingham (Garcia, 90e), Güler (Diaz, 66e) – Mbappé (Ceballos, 90e). Entraîneur : Xabi Alonso.

Barcelone (4-3-3) : Szczesny – Kounde, Eric Garcia (Araujo, 74e), Cubarsi (Bardghji, 84e), Balde (Martin, 90+7) – Frenkie de Jong, Pedri, Fermín – Rashford, Ferran Torres (Casado, 74e), Lamine Yamal. Entraîneur : Hansi Flick

