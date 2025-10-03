Saka de retour en sélection, Foden, Grealish et Bellingham snobés par Thomas Tuchel

Honteux pour Mister Jack.

Thomas Tuchel, le sélectionneur des Three Lions, a dévoilé ce vendredi sa liste pour le rassemblement d’octobre. L’Angleterre affrontera le Pays de Galles en amical le 9 avant de recevoir la Lettonie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde le 14. Une liste qui sent la continuité.

Des choix logiques… et d’autres qui interrogent

Le défenseur de Leverkusen Jarell Quansah a été appelé pour remplacer celui de Newcastle Tino Livramento, touché aux ligaments, ce qui l’éloignera des terrains pour plusieurs mois. En attaque, les Gunners font un relais, le malheureux Noni Madueke, blessé, cède sa place à son partenaire de club Bukayo Saka.

Mais ce qui attire le plus l’attention, c’est bien l’absence conjuguée de Phil Foden, Jude Bellingham et Jack Grealish. En ce qui concerne le Madrilène, l’Allemand est clair : «Jude mérite toujours d’être là, mais il faut aussi prendre en compte sa situation et il n’a pas complètement récupéré le rythme avec le Real Madrid. » Sachant que le milieu « voulait être appelé », a révélé le sélectionneur. Concernant les deux autres, Tuchel ne se justifie pas, mais se dit satisfait de leurs bonnes performances récentes.

Pour le moment, ces trois Lions prennent encore un peu de repos…

