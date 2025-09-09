S’abonner au mag
Les Anglais prêts à quitter la pelouse en cas d'incident raciste en Serbie

Les Anglais prêts à quitter la pelouse en cas de racisme en Serbie

Le cocotte-minute explosera-t-elle ?

L’Angleterre affronte la Serbie ce mardi au stade Rajko Mitic de Belgrade (20h45). L’enceinte ne sera pas pleine en raison d’une sanction de l’UEFA – environ 8 000 places condamnées suite aux débordements des supporters serbes en juin contre Andorre. La Fédération serbe a appelé ses fans à donner une bonne image et à créer « une atmosphère positive dans le stade », mais le risque de débordements racistes est dans toutes les têtes. Y compris celles des Anglais.

Le capitaine des Three Lions Harry Kane a été interrogé sur le sujet en conférence de presse. Il a répondu par l’affirmative au sujet de la possibilité de quitter le terrain en cas d’incident. « Nous avions connu une situation similaire en Bulgarie (en 2019). L’UEFA a mis en place des protocoles à suivre pour nous. Nous connaissons les étapes et la situation », affirme l’attaquant, tout en rappelant que « nous parlons de quelque chose qui n’est pas encore arrivé » et qu’il préférait se concentrer sur le match.

La cote d’un incident est malheureusement assez basse.

Le récap du jour : bal et masque !

