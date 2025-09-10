S’abonner au mag
But refusé à l’Islande : « Il y avait faute » pour le sélectionneur Arnar Gunnlaugsson

But refusé à l’Islande : « Il y avait faute » pour le sélectionneur Arnar Gunnlaugsson

C’est fair-play.

Défaite ce mardi soir par la France (2-1), l’Islande n’a pas à rougir de sa performance. Certes en supériorité numérique en seconde période après l’expulsion d’Aurélien Tchouaméni, les Strákarnir okkar ont accroché leur adversaire jusqu’en fin de match, où ils pensaient même revenir au score par un doublé d’Andri Guðjohnsen. But finalement annulé par la VAR, jugeant ce dernier fautif d’un tirage de maillot sur Ibrahima Konaté.

Interrogé en conférence de presse d’après-match, le sélectionneur islandais Arnar Gunnlaugsson n’a pas usé de mauvaise foi, malgré une décision arbitrale peu évidente. « Je pense qu’il y avait une faute, il a tiré un peu le maillot, c’était un geste assez soft. C’est un joueur assez lourd par rapport à mon attaquant. Si on voit au ralenti, évidemment qu’on peut voir quelque chose. » 

Jusqu’à encenser l’équipe de France, pourtant auteur d’une prestation globale qui ne restera pas dans les mémoires. « La France a bien joué, elle n’a pas paniqué, évidemment il y aura des critiques, mais elle est restée pro, elle a fait un bon match. C’est une meilleure équipe, mais on n’était pas loin », a relativisé Gunnlaugsson.

Une chose est sûre, cette équipe d’Islande a prouvé ce mardi soir que le match retour à Reykjavik est loin d’être gagné…

Les notes de France-Islande

