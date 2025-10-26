Une équipe de D2 Islandaise en Europe la saison prochaine

Le Guingamp Islandais.

Promu dans l’élite islandaise en 2024, ÍF Vestri avait créé la surprise en août dernier en remportant la Coupe d’Islande face à Valur (1-0), 11 coupes et 23 titres de champion d’Islande à leur actif. Un trophée qui permet au club basé à Ísafjarðarbær (oui un copie/coller a été effectué pour écrire ce nom) de se qualifier pour le premier tour de qualification de la Ligue Europa la saison prochaine.

Problème, depuis ce match rien de va plus pour Vestri qui n’a gagné aucun des 8 matchs suivants en championnat (5 défaites et 3 nuls). Résultat, les coéquipiers d’Arnór Borg Guðjohnsen – demi-frère du légendaire Eiður Guðjohnsen – sont relégués et joueront en deuxième division islandaise la saison prochaine. Le tout, en jouant les qualifications de la Ligue Europa donc.

On connaît donc déjà le plus beau stade d’Europe de la saison prochaine.

