Jules Koundé fait son mea culpa

Oups.

En quête d’un 4/4 dans son chemin vers la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a été stoppée par l’Islande lundi soir (2-2). Les Bleus menaient au score, mais ils ont concédé l’égalisation à la 70e minute. Albert Gudmundsson et Kristian Hlynsson ont profité des espaces béants laissés par la défense tricolore pour prendre ce point, qui les maintient dans la course à la qualification. Auteur d’une grossière erreur en ayant voulu jouer le hors-jeu, ouvrant un boulevard aux attaquants adverses, Jules Koundé a assumé ses responsabilités.

🇮🇸 Islande 2-2 France 🇫🇷 😔 @jkeey4 : « Sur le deuxième but j'ai la sensation que je peux faire beaucoup mieux. [...] J'ai un mauvais réflexe de monter et de faire ce pas en avant. Il aurait fallu tout simplement reculer. »#EDS #ISLFRA pic.twitter.com/tdYxcticnP — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) October 13, 2025

« Je peux faire beaucoup mieux, a admis le défenseur du Barça au micro de la chaîne L’Équipe. On se fait transpercer un peu facilement et après, j’ai un mauvais réflexe de monter, de faire ce pas en avant alors qu’il aurait fallu tout simplement reculer. C’est un peu comme ça qu’on défend en club et malheureusement, c’est un mauvais réflexe qui coûte cher parce qu’on prend un but. J’aurais pu mieux faire sur ce but. » Un match qui lui laisse « de la déception, de la frustration surtout », même si Koundé reste « confiant » en vue des matchs de novembre.

Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre.

Gunnlaugsson invoque le karma face à la frustration de Deschamps