Les bénéfices de Turquie-Géorgie seront reversés aux populations de Gaza

FL
Ce mardi, la Turquie recevra la Géorgie au Kocaeli Stadium dans le cadre de la quatrième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Un affrontement entre deux voisins qui risque de ramener beaucoup de monde au stade… et qui servira indirectement la bonne cause. Ce lundi, la Fédération turque de football a en effet annoncé que les bénéfices de cette rencontre seront reversés aux populations de Gaza.

« Le conseil d’administration de la Fédération turque de football a décidé de reverser les bénéfices du match Turquie-Géorgie, qui se jouera demain dans le groupe H des éliminatoires européennes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à la population de Gaza, qui souffre d’une tragédie humanitaire », a communiqué la TFF. «  Nous condamnons une fois de plus ce génocide perpétré sous les yeux du monde entier et invitons tous nos supporters à soutenir notre équipe du Crescent-Star d’une seule voix et d’un seul cœur lors de ce match, dont le coup d’envoi sera donné à 20h45 au stade de Kocaeli. »

Lors du match aller le mois dernier, la Turquie s’était imposée 2-3 en Géorgie. Une nouvelle victoire des Turcs condamnerait les chances de qualification de la Géorgie, qui n’a engrangé que trois points en trois matchs jusqu’ici.

La Géorgie chute d’entrée face à la Turquie

FL

