Le récap du jour : tresses, coiffeurs et crêpage de chignons

Les fans de football et leurs proches ont pu souffler quelque peu ce mardi, avec seulement deux matchs programmés au lieu de trois. Si le Turquie-Géorgie de 18 heures a un temps été compromis par les intempéries, le match s’est finalement avéré être une rencontre absolument épique. Dans une ambiance du tonnerre, les Turcs ont décroché une première victoire au bout du suspense (3-1). Dans la soirée, le Portugal s’est fait très peur après avoir été mené par les Tchèques, mais la Seleção a finalement renversé la situation grâce à un but contre son camp et une réalisation de Francisco Conceição dans le temps additionnel (2-1).

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Arda Güler

Annoncé comme un futur crack du football mondial, Arda Güler a prouvé face à la Géorgie qu’il n’y avait pas que dans les compilations Twitter des fans du Fenerbahçe qu’il était capable de dégommer une lucarne. Une incroyable frappe enroulée et un trophée d’homme du match : en voilà un qui devrait sûrement signer au Real Madrid juste après l’Euro. Attendez une minute…

😱🇹🇷 ARDA GULER, C’EST QUOI CE BUT FOU !??? 🤩 Pour son premier but, la pépite turque marque déjà LE but de l’EURO !!#EURO2024 #TURGEO pic.twitter.com/AI0JSUpA88 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 18, 2024

Fan zone : baston sous la pluie

Alors que le BVB Stadion Dortmund a pris l’eau de toute part, les supporters de la Turquie et de la Géorgie ont décidé de faire entrer la tempête à l’intérieur de l’enceinte. Sous la pluie diluvienne, certains se sont adonnés à de violentes bagarres à quelques minutes du coup d’envoi. Une scène de chaos pour lancer le derby entre ces deux pays frontaliers.

🚨👊 Fights inside the stadium between Türkiye & Georgia supporters. #EURO2024 pic.twitter.com/JAeJS20A2c — EuroFoot (@eurofootcom) June 18, 2024

La stat pas piquée des Teutons : 41

Pepe le pépé, c’est peut-être rigolo, mais c’est probablement l’un des jeux de mots les plus poncés du football moderne. Il n’empêche : le bougre est devenu face à la République tchèque le joueur le plus âgé à disputer un Euro, à 41 ans, 3 mois et 20 jours. C’est environ deux fois et demi la vie de Lamine Yamal.

Dites « Käse » : Georges le premier Géorgien

Face à la Turquie, Georges Mikautadze est devenu le tout premier buteur de l’histoire de la Géorgie dans un tournoi international majeur. Un moment historique pour ce pays du Caucase, qui végétait encore à la 154e place du classement FIFA il y a une dizaine d’années. La Moldavie, 153e au ranking actuel, devrait peut-être songer à embaucher Willy Sagnol.

De l’autre côté du mur

Les élections législatives battent toujours leur plein en France et le Rassemblement national commence le rétropédalage. Favori pour devenir Premier ministre, Jordan Bardella a assuré, ce mardi, qu’il « n’envisage pas d’être le collaborateur du président de la République ». Niveau carnet noir, l’actrice Anouk Aimée est décédée à 92 ans et restera dans la postérité pour ses rôles dans « Lola », « Un homme et une femme » ou encore « Huit et demi ». Point météo, enfin, un incendie a ravagé plus de 6 000 hectares aux environs de Los Angeles alors que douze départements français ont été placés en vigilance orange pour de sérieux orages.

Französische Quälitat

On aurait pu vous parler, encore une fois, du nez de Kylian Mbappé, ou encore de la prise de parole de Philippe Diallo, mais ce 18 juin était aussi le jour des coiffeurs de l’équipe de France. Au lendemain du succès des Bleus contre l’Autriche, les remplaçants ont pu se dégourdir les jambes lors d’une opposition amicale de 2×30 minutes face aux U21 de Paderborn. Résultat ? Un bon 7-0 des familles, avec un triplé de Bradley Barcola et des buts de Randal Kolo Muani, Kingsley Coman, Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté. Même pas besoin d’un CSC. Alors, c’est qui les plus forts ?

La Dégaine du jour, avec Dégaine

Au niveau capillaire, la Turquie est courue par les personnes en déficit. Alors quand un de ses ressortissants se pointe avec des tresses plaquées, forcément, on serait tenter de lui demander le numéro de son praticien. Face à la Géorgie, le défenseur Abdülkerim Bardakcı a choqué tout le monde en débarquant avec un incroyable flow de DJ des îles Baléares. Difficile toutefois de surpasser le maître en la matière : José Manuel Pinto, l’ancienne doublure de Víctor Valdés au Barça. Pas impossible de voir Griezmann tenter la même à la rentrée.

