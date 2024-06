« S’il n’y avait pas d’enjeux aussi importants, c’est sûr que Mbappé ne jouerait pas »

Après son choc contre l’Autriche, Kylian Mbappé souffre d’une fracture au nez. Quel est le processus médical à suivre ?

Il y a une stratégie thérapeutique précise après un tel choc latéral. Il a saigné du nez, mais il faudrait savoir s’il a des hématomes autour des yeux, car c’est l’un des signes le plus évocateurs. En cas d’œil au beurre noir, ça veut dire que la fracture est importante. La radio qu’il a passée a dû observer les os propres du nez, à savoir la partie supérieure pour constater la fracture. Reste à savoir si elle est déplacée ou pas.

Quelle est la différence ?

Si l’os est en face de l’autre sur la radio, on va se contenter de mettre un plâtre, comme pour une fracture à un bras. Si les os propres ne sont pas alignés, on attend une douzaine de jours pour attendre que ça dégonfle. Ensuite, on observe l’aspect du nez et il y a encore deux options : soit le nez paraît normal et on ne fait rien, soit il est déplacé, notamment en étant couché sur le côté, et là, on réalise une réduction de fracture du nez. Pour ça, il faut endormir le patient, entre 30 secondes et une minute, pour repositionner le nez de manière normale avec le doigt et c’est à ce moment-là qu’on met un plâtre. Dans les mois qui suivent, on suit le patient pour savoir si c’est bon au niveau visuel, respiratoire et esthétique.

Les médecins de l’équipe de France ne verront sûrement pas grand-chose avant que le nez ne dégonfle. Généralement, ce n’est qu’au bout de douze jours qu’on peut vraiment prendre une décision. Dr. Jacquin

Qu’est-ce qu’il faut faire s’il y a une gêne ?

La pire est la gêne respiratoire. Il faut envisager une intervention chirurgicale plus compliquée, une septoplastie ou rhinoseptoplastie. Je n’ai pas la radio de Kylian Mbappé pour savoir, mais les médecins de l’équipe de France ne verront sûrement pas grand-chose avant que le nez ne dégonfle. Généralement, ce n’est qu’au bout de douze jours qu’on peut vraiment prendre une décision.

Il ne faut pas compter sur lui pour vendredi face aux Pays-Bas alors ?

Les sportifs de haut niveau ne sont comme les autres, ils peuvent jouer avec une jambe cassée, donc un nez… J’ai travaillé avec des joueurs de l’Olympique lyonnais et du LOU rugby et je voyais qu’ils étaient très différents. S’il n’y avait pas d’enjeux aussi importants avec la pression qui va avec, c’est sûr que Mbappé ne jouerait pas. Si c’était un patient lambda, je lui dirais de ne pas jouer et de se calmer pendant deux mois. Ça ne va pas l’empêcher de courir, mais le nez reste fragile pendant deux mois, comme pour Monsieur et Madame Tout-le-monde, et il faut éviter de reprendre des coups, soit en portant un masque soit en ne jouant pas du tout. Il va avoir le réflexe de ne pas prendre de coups, de ne pas faire de tête, donc il sera forcément affecté négativement.

