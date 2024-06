Vidéo : la Turquie plante un second but de fou furieux via Arda Güler

La Turquie ne va-t-elle marquer que des pétards dans cet Euro ?

On pensait avoir déjà vu la plus belle réalisation de la première journée avec la reprise de volée de Mert Müldür, mais Arda Güler a peut-être fait encore plus fort. Alors que le score était de 1-1 en seconde période, le jeune crack du Real Madrid a pris ses responsabilités pour redonner l’avantage à sa sélection. Et de quelle manière : à 20 mètres de la cage, le joueur de 19 ans a décoché une incroyable frappe enroulée du pied gauche qui s’en est allé nettoyer la lucarne de Mamardashvili.

😱🇹🇷 ARDA GULER, C’EST QUOI CE BUT FOU !??? 🤩 Pour son premier but, la pépite turque marque déjà LE but de l’EURO !!#EURO2024 #TURGEO pic.twitter.com/AI0JSUpA88 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 18, 2024

On est un vrai crack ou on ne l’est pas.