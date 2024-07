Du mouvement sur le podium du classement FIFA

Une victoire à l’Euro ne suffit pas à déloger la France…

La FIFA a publié son nouveau classement après la fin de l’Euro et de la Copa América. L’Argentine, victorieuse de la Copa, reste en tête, suivie de la France et de l’Espagne, qui grâce à sa victoire à l’Euro monte sur le podium. La Roja vient ainsi déloger la Belgique, qui était troisième avant le début de l’Euro. L’Angleterre, décidément habituée à être à la place du con, se retrouve quatrième, après sa finale (encore) perdue face à l’Espagne.

Au rang des autres nations, on peut noter la progression fulgurante de la Turquie, qui profite de sa bonne performance à l’Euro pour gagner 16 places et passer de la 42e à la 26e position dans le classement. Même refrain pour le Venezuela, qui a atteint les quarts de finale de la Copa et qui gagne 17 places au classement (37e).

À quand l’Espagne première ?

