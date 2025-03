Lamine Yamal baisse son short pour répondre à Rafael van der Vaart

Le choc des générations.

Le bijou de la sélection espagnole a encore fait la différence ce dimanche soir. Lamine Yamal a marqué le troisième but espagnol de la rencontre au terme d’une sublime action individuelle. Mais le festival ne s’arrête pas au but, puisque sa célébration était directement adressée à l’ancienne légende de la sélection néerlandaise Rafael van der Vaart.

🇪🇸-🇳🇱 QUEL BUT DE LAMINE YAMAL ! L'attaquant du Barça réalise un enchaînement de grande classe pour donner l'avantage à la Roja Suivez la rencontre sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb24a6Q#lequipeFOOT pic.twitter.com/S19HCwHXjM — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 23, 2025

Qualifié avec le froc baissé

Au micro de la chaîne de télévision NOS, l’ancien joueur de Tottenham et du Real Madrid a ouvertement critiqué le gamin de 17 ans après le match aller entre les deux équipes. Il a expliqué qu’il remarquait des « choses qui commencent à (l)e déranger » chez l’ailier, comme son « short un peu trop baissé » ou ses « gestes superficiels ». Le prodige de la Masia a préféré répondre sur le terrain. Après son but, Lamine Yamal, accompagné de Nico Williams, a légèrement baissé son short de façon nonchalante et a fixé la caméra. Sur Instagram, Yamal a ensuite posté un montage de sa célébration avec des photos de la tête de Van der Vaart juste à côté. En description de la publication, il continue de chambrer : « Pantalon baissé, un but, un penalty raté ET EN DEMI-FINALE », s’amuse l’adolescent.

Mode Bart Simpson activé.

