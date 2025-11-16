L'Espagne proche de battre un nouveau record

Qui peut les stopper ?

Malgré sa large victoire en Géorgie (0-4), l’Espagne n’est pas encore mathématiquement qualifiée pour la Coupe du monde. Il faudra juste que la Roja ne s’incline pas par 7 buts d’écart face à la Turquie ce mardi à Séville. Sauf que l’Espagne ne compte tout simplement pas perdre cette rencontre qui lui permettrait d’égaler un record mondial.

30 matchs de suite sans défaite

Face à la Géorgie, la Roja a enchaîné un 30e match officiel sans connaître la défaite, effaçant ainsi leur propre record national obtenu par la bande de Vicente Del Bosque (29 matchs entre 2010 et 2013). Les hommes de Luis de La Fuente visent désormais le record mondial qui appartient à l’Italie et sa série d’invincibilité de 31 rencontres officielles entre 2018 et 2021.

Si l’Espagne ne s’incline pas face à la Turquie le record mondial sera donc égalé et il faudra attendre la Coupe du monde pour savoir s’il sera battu ou non. Les potes de Pedri n’ont plus perdu dans un match officiel depuis le 28 mars 2023 et une défaite en Écosse sur un doublé de Scott McTominay.

Comme quoi, il faut vraiment un miracle pour battre cette Espagne.

