Des supporters congolais chambrent Riyad Mahrez au pied de l'hôtel de l'Algérie

Un choc se lance en bas de l’hôtel.

Après avoir appris que l’Algérie affronterait la RDC en huitièmes de finale de la CAN, des supporters congolais se sont invités au pied de l’hôtel de la sélection algérienne.

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, on les entend interpeller directement Riyad Mahrez : « Riyad, Riyad, on a pris ton flow… viens, on n’a pas peur de toi », avant d’élargir le défi à tout le monde : « Algérie, Maroc, Ouganda, Zimbabwe, venez ! » Le tout ponctué d’un très subtil « il dort ici, on va le réveiller ». La version zaïroise de Roméo et Juliette, en gros.

Les congolais sont manifestement très confiants, ils se sont rassemblés devant l'hôtel de la sélection algérienne pour faire passer un message au capitaine Riyad Mahrez ! 🇨🇩 🥶#Algérie #CAN2025 🇩🇿 pic.twitter.com/r8tGtbnFCE — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) December 30, 2025

Rien de neuf dans le folklore des grandes compétitions africaines : faire du bruit, mettre la pression, tenter de sortir l’adversaire de sa bulle. Côté algérien, pas de tweet, et pour Mahrez, habitué aux « critiques », aux sifflets et aux nuits européennes sous tension, ce genre de scène ressemble surtout à un échauffement sonore.

Depuis 1965, les deux nations ne se sont affrontées que six fois, pour deux victoires algériennes et quatre matchs nuls. Reste à voir si l’histoire ou la forme du moment parlera mardi prochain.

En tout cas, la bataille des pépites est déjà lancée !

