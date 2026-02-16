La stat d’Amine Gouiri qui peut redonner (un peu) le sourire aux supporters de l’OM

Un peu de soleil à Marseille. Si l’heure n’est pas aux réjouissances après le match nul concédé face à Strasbourg (2-2) et après la démission de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille peut au moins se satisfaire de l’un de ses éléments : Amine Gouiri.

L’attaquant phocéen se meut en buteur en série, encore décisif face aux Alsaciens. Selon Opta, l’international algérien est le joueur non européen qui a marqué le plus de buts avec un club des cinq grands championnats depuis le début de l’année 2026.

7 – Depuis le début de l’année 2026, Amine Gouiri est le joueur non européen qui a marqué le plus de buts avec un club des cinq grands championnats (7), il ne comptait qu’un but en 2025/26 avant le 1er janvier. Relancé. pic.twitter.com/tdiW8QDbnr — OptaJean (@OptaJean) February 16, 2026

Relancé par le passage en 2026 ?

En effet, le joueur formé à l’OL s’est illustré à sept reprises depuis le 1er janvier, n’inscrivant qu’un petit but cette saison en 2025 face au FC Metz (0-3). Et malgré ça, il n’a pas réussi à se satisfaire de sa bonne performance individuelle.

Plus qu’à trouver un entraîneur et un directeur sportif pour éventuellement faire une bonne équipe !

Lettre de motivation pour le poste d’entraîneur de l’OM