- France
- Olympique de Marseille
La stat d’Amine Gouiri qui peut redonner (un peu) le sourire aux supporters de l’OM
Un peu de soleil à Marseille. Si l’heure n’est pas aux réjouissances après le match nul concédé face à Strasbourg (2-2) et après la démission de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille peut au moins se satisfaire de l’un de ses éléments : Amine Gouiri.
L’attaquant phocéen se meut en buteur en série, encore décisif face aux Alsaciens. Selon Opta, l’international algérien est le joueur non européen qui a marqué le plus de buts avec un club des cinq grands championnats depuis le début de l’année 2026.
7 – Depuis le début de l’année 2026, Amine Gouiri est le joueur non européen qui a marqué le plus de buts avec un club des cinq grands championnats (7), il ne comptait qu’un but en 2025/26 avant le 1er janvier. Relancé. pic.twitter.com/tdiW8QDbnr— OptaJean (@OptaJean) February 16, 2026
Relancé par le passage en 2026 ?
En effet, le joueur formé à l’OL s’est illustré à sept reprises depuis le 1er janvier, n’inscrivant qu’un petit but cette saison en 2025 face au FC Metz (0-3). Et malgré ça, il n’a pas réussi à se satisfaire de sa bonne performance individuelle.
Plus qu’à trouver un entraîneur et un directeur sportif pour éventuellement faire une bonne équipe !Lettre de motivation pour le poste d’entraîneur de l’OM
SW