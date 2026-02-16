Lettre de motivation pour le poste d’entraîneur de l’OM

Roberto De Zerbi parti, le dossier Habib Beye en pause et la crise sportive qui se poursuit : l’Olympique de Marseille va devoir trancher concernant son futur entraîneur. Et ça tombe plutôt bien : nous avons déniché le profil parfait pour ravir Pablo Longoria.

« Monsieur Longoria,

La fortune sourit aux audacieux. C’est avec cette devise en tête, et au vu des récents événements malheureux qui frappent l’Olympique de Marseille, que je vous transmets par la présente ma candidature au poste d’entraîneur de votre glorieuse institution.

Entraîneur chevronné, je présente tout d’abord l’avantage d’être disponible immédiatement, sans le moindre risque de litige avec un autre club du championnat. Véritable passionné devant l’éternel de foot en général et de Ligue 1 en particulier, sachez que j’ai été biberonné à l’école de Gérard Houllier, Guy Roux et autres tacticiens français de légende. C’est d’ailleurs exclusivement au sein de l’Hexagone que j’ai fait mes preuves sur les bancs de touche ; autant d’expériences qui ont forgé le coach que je suis aujourd’hui. Je vous l’accorde, vous ne trouverez aucune destination exotique comme Sassuolo, Séville ou l’Udinese dans mon CV. Mais un tel parcours m’a avant tout appris une chose : l’adaptation reste le maître-mot de notre métier, et plus encore en temps de crise.

C’est précisément la raison pour laquelle j’estime être tout à fait qualifié pour répondre à vos besoins immédiats. Depuis mes débuts sur un banc, j’ai su obtenir des résultats aussi bien en faisant preuve de pragmatisme à la Didier Deschamps qu’en m’inspirant du french flair si cher à nos amis rugbymen. Établir un style de jeu « rock’n’roll » pour plaire à un public « passionnel », pour reprendre vos propres mots, me paraît tout à fait adapté au contexte marseillais. Soyez sûr que je saurai pleinement faire miens ces principes parfaitement identifiés.

Ne vous préoccupez pas non plus de ma capacité à prendre en main un effectif que je n’aurais pas construit personnellement. J’ai toujours eu pour habitude de me fier à l’expertise de mes directions successives en matière de recrutement – ce qui, il me semble, devrait convenir à merveille au sein de votre club. En ce sens, les grands bouleversements opérés lors de chaque mercato ne m’effraient aucunement. Pour l’anecdote, je suis moi-même un fan invétéré de Football Manager (avec à mon actif une victoire en Ligue des champions à la tête de l’OM). Pour les joueurs comme l’entraîneur, j’ai parfaitement conscience que le monde du football moderne est fait d’instabilité. Ayant déjà fait l’objet de nombreuses séparations par accord mutuel avec mes clubs par le passé, je saurai également partir avec dignité lorsque l’heure sera (rapidement) venue pour vous de tenter autre chose.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer mes salutations les plus distinguées. »

