Kylian Mbappé jugé apte pour aider le Real Madrid à se venger de Benfica

Fin de la pause, le Kyks reprend du service. Alors que le Real Madrid s’est très bien débrouillé sans lui pour dézinguer la Real Sociedad (4-1), Kylian Mbappé fait partie du groupe pour le déplacement à Lisbonne face au Benfica de José Mourinho. À la suite de douleurs au genou gauche, le capitaine des Bleus avait été mis au repos par Álvaro Arbeloa, assistant à la victoire des siens face aux Basques depuis le banc.

Une revanche et un record à prendre

Battus 4-2 à Lisbonne le 28 janvier dernier (en encaissant notamment un but par le gardien Anatoliy Trubin), les Merengues auront besoin d’une attaque en grande forme pour assurer leur place en huitièmes de finale et éviter une mauvaise surprise. Ce match est visiblement spécial pour Kylian Mbappé, qui avait notamment exprimé un sentiment de honte à la suite de leur déroute au Portugal.

Remonté comme un coucou, nul doute qu’il aura aussi en tête la chasse au record de buts pour un joueur français en Coupe d’Europe sur une saison, aujourd’hui détenu par Stéphane Guivarc’h avec 17 pions en 1997-1998 sous le maillot de l’AJ Auxerre.

Ça présage une victoire en Coupe du monde avec aucun but inscrit…

