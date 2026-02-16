S’abonner au mag
Cour de récré, menuiserie et Yamal : l’enfance presque normale de Pau Cubarsí

L’appel du but. Pau Cubarsí, le défenseur du FC Barcelone qui s’affirme à seulement 19 ans comme un taulier du onze de Hansi Flick, explique ses racines footballistiques dans un entretien accordé à France Football, mais pas que.

« Mon premier souvenir de foot, c’est dans la cour de l’école, à la récré, se souvient l’international espagnol. Très vite, je me suis dit que c’était ce que j’aimais le plus faire. […] J’ai tout de suite démarré en défense centrale, car j’étais plus grand et plus physique que les autres. Mais ça ne m’empêchait pas de partir balle au pied, de traverser le terrain et de marquer. »

Œufs, sciures de bois et dribbles de Lamine Yamal

Pourtant, le chemin de la Masia n’était pas tout tracé. « Chez mes parents, il y a des moutons, deux chiens, des poules, des canards. Les moutons broutent la pelouse et on mange les bons œufs frais pondus par nos poules, décrit-il avant de parler de sa famille de menuisiers. Mon arrière-grand-père possédait déjà l’atelier. Mon grand-père a pris la suite, puis mon père et mon oncle. Pour un enfant, l’odeur du bois, la sciure, les machines, les planches… c’est impressionnant. Ça fait partie de mon identité. »

Arrivé au centre de formation du Barça à 11 ans, le natif de Bescanó a fait ses gammes avec Lamine Yamal. « On a quasiment le même parcours, raconte le champion olympique 2024. Lui a grillé les étapes encore plus vite sur la fin. C’est très facile de jouer avec lui. Tu lui donnes le ballon, et il te résout un match. Depuis qu’il est enfant, il a ce petit quelque chose pour décider d’une rencontre. Une fois, à l’entraînement, sur un un-contre-un, il m’a dribblé, j’ai glissé et je me suis retrouvé au sol. Il m’a ensuite charrié toute la semaine. Mais ce qu’il ne dit pas, c’est qu’il a tiré… sur moi ! »

¿ Y qué fue ?

Barcelone chouine sur l’arbitrage

