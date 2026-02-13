Le Barça peste (encore) contre l’arbitrage

Les Colchoneros ont un pied en finale ; les Blaugranas ont leurs yeux pour pleurer et leur langue pour râler. Après la défaite de son FC Barcelone à l’Atlético de Madrid 4-0 en demi-finale aller de Coupe du Roi, Hansi Flick était remonté contre l’arbitrage. Le club catalan envisagerait même de déposer une réclamation à la Fédération espagnole, comme le rapporte le Mundo Deportivo. Deux phases précises font grogner les Barcelonais.

Le premier litige provient du tacle appuyé de Giuliano Simeone sur le latéral gauche du Barça, Alejandro Balde. Selon les Barcelonais, l’arbitre aurait dû sortir le carton rouge. Une action arrivée à la 50e minute, quand le score était déjà de 4 à 0…

giuliano simeone was after balde's ankle since the first minute btwpic.twitter.com/WpSS5hh0g1 — Trig (@Kharlerh) February 13, 2026

Un hors-jeu polémique

Quelques minutes plus tard, Pau Cubarsí pensait ouvrir le compteur du Barça, 4-1. Après une longue vérification, la VAR annule ce but, le défenseur catalan étant hors-jeu. Enfin, pas selon Flick : « Quand j’ai vu le ralenti, il était clair qu’il n’y avait pas de hors-jeu ».

Le rapport arbitral revenant sur cette situation pourrait donner raison au tacticien allemand : « Il a été constaté que le système a rencontré un problème de modélisation des joueurs au niveau des squelettes, à la suite de la détection d’une situation de forte densité de joueurs. »Sauf que l’action a été revue à l’ancienne. « Après avoir tenté de recalibrer la modélisation, et constaté que cela s’avérait impossible, conformément à la procédure établie, l’équipe VAR a procédé au tracé manuel des lignes de hors-jeu afin de prendre la décision finale et correcte » Insuffisant pour calmer Flick : « Pour moi, c’est de la folie de mettre autant de temps à régler une situation pareille ».

Pau Cubarsi pulls one back for Barcelona. Beautiful goal. 4-1 let’s go pic.twitter.com/PsJwevXnHt — DesmundOris (@Desmund_Oris) February 12, 2026

La remontada n’en sera que plus belle.

Quand les défenseurs barcelonais jouent le hors-jeu... dans leur camp