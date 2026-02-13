S’abonner au mag
  • Coupe du Roi
  • Demies
  • Atlético-Barcelone (4-0)

Le Barça peste (encore) contre l’arbitrage

EA
Le Barça peste (encore) contre l’arbitrage

Les Colchoneros ont un pied en finale ; les Blaugranas ont leurs yeux pour pleurer et leur langue pour râler. Après la défaite de son FC Barcelone à l’Atlético de Madrid 4-0 en demi-finale aller de Coupe du Roi, Hansi Flick était remonté contre l’arbitrage. Le club catalan envisagerait même de déposer une réclamation à la Fédération espagnole, comme le rapporte le Mundo Deportivo. Deux phases précises font grogner les Barcelonais.

Le premier litige provient du tacle appuyé de Giuliano Simeone sur le latéral gauche du Barça, Alejandro Balde. Selon les Barcelonais, l’arbitre aurait dû sortir le carton rouge. Une action arrivée à la 50e minute, quand le score était déjà de 4 à 0…

Un hors-jeu polémique

Quelques minutes plus tard, Pau Cubarsí pensait ouvrir le compteur du Barça, 4-1. Après une longue vérification, la VAR annule ce but, le défenseur catalan étant hors-jeu. Enfin, pas selon Flick : « Quand j’ai vu le ralenti, il était clair qu’il n’y avait pas de hors-jeu ».

Le rapport arbitral revenant sur cette situation pourrait donner raison au tacticien allemand : « Il a été constaté que le système a rencontré un problème de modélisation des joueurs au niveau des squelettes, à la suite de la détection d’une situation de forte densité de joueurs. »Sauf que l’action a été revue à l’ancienne. « Après avoir tenté de recalibrer la modélisation, et constaté que cela s’avérait impossible, conformément à la procédure établie, l’équipe VAR a procédé au tracé manuel des lignes de hors-jeu afin de prendre la décision finale et correcte » Insuffisant pour calmer Flick : « Pour moi, c’est de la folie de mettre autant de temps à régler une situation pareille ».

La remontada n’en sera que plus belle.

Quand les défenseurs barcelonais jouent le hors-jeu... dans leur camp

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!