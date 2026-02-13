Liverpool n’a plus personne à aligner à la droite de sa défense

L’inverse du Happy Endo. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match de FA Cup contre Brighton & Hove Albion samedi, l’entraîneur des Reds Arne Slot a annoncé une mauvaise nouvelle : l’équipe devra se passer de Wataru Endo pendant une longue période.

Le Japonais de 33 ans a déjà dû quitter ses partenaires mercredi lors du match de championnat à Sunderland, remplacé après une heure de jeu à la suite d’une blessure subie seul, en dégageant le ballon.

Le casse-tête du poste de latéral droit

Interrogé d’entrée sur l’état de son milieu de terrain, Slot a confié : « Nous devons encore faire quelques évaluations, mais il est clair qu’il sera absent assez longtemps. » Une absence d’autant plus problématique que, bien que joueur de rotation, Endo dépannait récemment au poste d’arrière droit, où Jeremie Frimpong et Conor Bradley sont déjà indisponibles.

Ça va être à Mohamed Salah de s’y coller…

