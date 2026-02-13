S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Liverpool

Liverpool n’a plus personne à aligner à la droite de sa défense

JE
Liverpool n’a plus personne à aligner à la droite de sa défense

L’inverse du Happy Endo. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match de FA Cup contre Brighton & Hove Albion samedi, l’entraîneur des Reds Arne Slot a annoncé une mauvaise nouvelle : l’équipe devra se passer de Wataru Endo pendant une longue période.

Le Japonais de 33 ans a déjà dû quitter ses partenaires mercredi lors du match de championnat à Sunderland, remplacé après une heure de jeu à la suite d’une blessure subie seul, en dégageant le ballon.

Le casse-tête du poste de latéral droit

Interrogé d’entrée sur l’état de son milieu de terrain, Slot a confié : « Nous devons encore faire quelques évaluations, mais il est clair qu’il sera absent assez longtemps. » Une absence d’autant plus problématique que, bien que joueur de rotation, Endo dépannait récemment au poste d’arrière droit, où Jeremie Frimpong et Conor Bradley sont déjà indisponibles.

Ça va être à Mohamed Salah de s’y coller…

Arne Slot fixe l’objectif de Liverpool pour la fin de saison

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
12
Revivez Liverpool-Manchester City (1-2)
  • Premier League
  • J25
  • Liverpool-Manchester City
Revivez Liverpool-Manchester City (1-2)

Revivez Liverpool-Manchester City (1-2)

Revivez Liverpool-Manchester City (1-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!