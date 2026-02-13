L’histoire d’amour entre Igor Thiago et Brentford risque de durer

Igor again. Après avoir tenu tête au leader Arsenal jeudi soir (1-1), Brentford prolonge le contrat d’Igor Thiago jusqu’en 2031. Le Brésilien, deuxième meilleur buteur en Premier League, poursuivra son aventure avec le club londonien.

We are delighted to confirm that top scorer Igor Thiago has put pen to paper on a new five-and-a-half year contract, with the club option of a further year ✍️ — Brentford FC (@BrentfordFC) February 13, 2026

Joueur du mois en novembre en Angleterre, l’attaquant de 24 ans, passé par Ludogorets puis Bruges, assume un bel amour avec son club depuis son arrivée en 2024 : « J’adore ce club. Je pense que c’est un véritable amour, un amour sincère. »

Le Mondial dans le viseur

Il n’est pas encore convoqué en sélection nationale, mais son heure ne saurait tarder. Le coach des Bees, Keith Andrews, ne peut s’empêcher d’encenser son joueur, auteur de 17 buts en 26 matchs de Premier League : « La relation qu’il entretient avec ses coéquipiers, le staff et les supporters, ainsi que l’importance que revêt le club à ses yeux et lui à nos yeux sont évidentes pour tout le monde. »

De belles papouilles avant la Saint-Valentin.

Bein Sports-Ligue 1+ : quel impact sur le foot français ?