Brentford claque 37 millions d’euros pour un attaquant du Club Bruges

Brentford a officialisé ce mercredi le recrutement d’Igor Thiago, attaquant du Club Bruges en Belgique. Le Brésilien terminera sa saison dans la Venise du Nord, avant de faire ses valises pour l’Angleterre à l’été prochain. Si les deux clubs n’ont pas communiqué l’indemnité de transfert, plusieurs sources belges rapportent que le montant de l’opération s’élève à 37 millions d’euros, un record pour une vente dans le championnat belge.

