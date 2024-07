L’Union saint-gilloise a un nouveau coach, et c’est une grosse surprise

Un ancien Diable Rouge retrouve du service.

Si l’Union saint-gilloise roule plutôt bien en Belgique ces dernières années, elle affiche un turnover d’entraîneurs que même le PSG n’envierait pas. Ces trois dernières saisons, les Apaches ont à chaque fois dû se séparer de leur entraîneur après avoir loupé de très peu le titre de champion national. Ainsi, c’est Alexander Blessin qui a fait ses valises dernièrement, quittant la capitale belge pour rejoindre le promu de St. Pauli en Allemagne.

Our new head coach is here. ✊

💼 Former Unionist Sébastien Pocognoli becomes the first team head coach. Read more on https://t.co/fGFFdLtPin. pic.twitter.com/vAb7cfblGh

