L’Ajax arrache sa qualification au bout de la nuit, la Real Sociedad s’amuse

Là aussi, c’était dingo.

Bousculé par l’Union Saint-Gilloise, alors qu’ils étaient en ballottage favorable suite à leur succès 0-2 à l’aller, l’Ajax Amsterdam s’en est sorti au bout de la nuit en prolongations (1-2). Très vite mis à mal par la réalisation de Kevin Mac Allister, frère d’Alexis, sur un service du soyeux Sofiane Boufal (16e), les Ajacides vont jouer à 10 dès la 25e minute suite à l’expulsion de Davy Klaassen. Pour ne rien arranger, Promise David va transformer un penalty et jeter un coup de froid à la Johan Cruijff Arena. En prolongations, l’Ajax va miraculeusement obtenir à son tour un penalty, que transformera Kenneth Taylor en prenant à contre-pied Anthony Moris. Malgré une fin de match électrique, une bagarre et une énorme occasion des Belges en toute fin de match, l’Ajax survit et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Large vainqueur à l’aller (3-0), Fenerbahçe a eu plus de mal au retour face aux Belges d’Anderlecht, ce jeudi (2-2). Si les hommes de José Mourinho ont quasiment validé leur billet pour le prochain tour dès la 4e minute grâce à une grosse erreur défensive adverse, permettant à Youssef En-Nesyri de lancer les hostilités, le doublé de Luis Vazquez va redonner des ailes aux RSCA. Mais le but de Yusuf Akçiçek va calmer la ferveur du Lotto Park en égalisant, permettant aux Turcs d’assurer leur qualification pour les huitièmes de finale.

La Sociedad et Plzen dans des chaussons

De son côté, la Real Sociedad a tout simplement humilié Midtjylland (5-2). Après avoir fait le travail à l’aller au Danemark (2-1), les hommes d’Imanol Alguacil se sont très vite mis à l’abri grâce à des réalisations de Brais Mendez et Luka Sucic. Si Midtjylland a cru relancer le suspense avec des buts de l’ancien Lensois Adam Buksa et Dario Osorio, les Basques ont pu compter de nouveau sur Sucic, Mikel Oyarzabal sur penalty, l’expulsion de Dani Silva, et enfin le but en toute fin de match d’Orri Óskarsson pour plier l’affaire. L’autre balade de santé de la soirée est signée Plzen. Les Tchèques, battus à l’aller, n’ont laissé aucune chance aux Hongrois de Ferencvaros au retour (3-0). En une mi-temps, Viktoria a plié l’affaire, grâce à un beau doublé de Rafiu Durosinmi et un but de Pavel Šulc (35e), pour s’ouvrir les portes des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Vivement la suite.

Ajax 1-2 a.p Union Saint-Gilloise

Buts : Taylor (s.p, 93e) pour l’Ajax // Mac Allister (16e), David (s.p, 28e) Saint-Gilloise

Carton rouge : Davy Klaassen pour l’Ajax

Anderlecht 2-2 Fenerbahçe

Buts : Vazquez (19e, 55e) pour Anderlecht // En-Nesyri (4e), Akcicek (63e) pour Fenerbahçe

Real Sociedad 5-2 Midtjylland

Buts : Mendez (5e), Sucic (18e, 45+2e), Oyarzabal (s.p, 73e), Oskarsson (90e) pour la Real // Buksa (24e), Osorio (38e) pour Midtjylland

Carton rouge : Dani Silva pour Midtjylland

Plzen 3-0 Ferencvaros

Buts : Durosinmi (27e, 39e) et Šulc (35e)

Ligue Europa : Ajax, Fenerbahçe et la Real Sociedad proches des huitièmes