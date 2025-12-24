Luca Zidane explique pourquoi il a choisi l'Algérie

Lui et Hannibal Mejbri, même combat.

Convoqué pour la CAN 2025, Luca Zidane devrait être titulaire pour l’entrée en lice de l’Algérie face au Soudan ce mercredi. Le gardien de 27 ans, fils de Zizou, explique pourquoi il a choisi les Fennecs plutôt que la France : «L’Algérie, je pense directement à mon grand-père. Depuis tout petit, on a une culture algérienne dans la famille. J’en ai parlé avec lui avant d’y aller, il était comme un fou. À chaque fois que je pars en sélection, il m’appelle et me dit que j’ai pris une bonne décision et qu’il est fier de moi. Pouvoir le rendre fier en allant en sélection, c’est très important pour moi. Le prochain maillot avec le nom dessus, c’est pour lui.», confie-t-il à Bein Sports. Formé à travers les équipes de jeunes françaises, il a mûri ce choix avec sa famille et son père, qui lui ont laissé la liberté de décider lui-même.

Prêt pour le défi africain

Sous contrat à Grenade jusqu’en 2027, Luca est motivé par le rôle de titulaire que lui offre Vladimir Petković et par l’opportunité de participer à la CAN puis au Mondial. « En Afrique, il n’y a pas de match facile. Ça va être une CAN avec toujours beaucoup d’intensité. Il y a de très bonnes sélections et ça va être une belle compétition », poursuit-il. Avec son style et surtout parce que le reste du casting est pas dingue, il pourrait totalement s’imposer comme un indiscutable des Fennecs pour les années à venir.

Un Zidane de retour en Coupe du monde, on peut l’ajouter dans notre wishlist !

