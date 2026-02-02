La lanterne rouge de Serie A change de Paolo sur son banc

Un Paolo pour un Paolo. Comme l’a annoncé le Hellas Vérone ce lundi, le club s’est séparé de son entraîneur principal, Paolo Zanetti.

Le technicien de 46 ans, arrivé à l’été 2024, avait mené l’équipe du nord de l’Italie au maintien lors de sa première saison. Mais après la lourde défaite samedi contre Cagliari (0-4), la séparation semblait inévitable.

Les pieds dans la boue du bas de tableau

Le Hellas pointe désormais à la dernière place de Serie A, avec seulement 14 points en 23 journées, à quatre longueurs du premier non-relégable. Pour assurer l’intérim, le club a nommé Paolo Sammarco, entraîneur de l’équipe U19, à la tête de l’équipe première.

Deuxième Paolo, même défi : sauver le Hellas de la zone rouge.

Alerte aux beaux buts lors de Hellas Vérone-Bologne