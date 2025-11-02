S’abonner au mag
  • Serie A
  • J10
  • Hellas-Inter (1-2)

L’Inter s’en sort bien à Vérone

AB
L'Inter s'en sort bien à Vérone

Hellas 1-2 Inter

Buts : Giovane (40e) pour Vérone // Zieliński (16e) et Frese (90e+3, CSC) pour les Nerazzurri

Mister Frese régale toujours.

L’Inter avait à cœur de l’emporter ce dimanche après-midi au Bentegodi de Vérone afin de reprendre la deuxième place du classement de Serie A après dix journées. C’est chose faite, avec un succès obtenu aux forceps contre le Hellas (1-2). Les Intéristes ont pourtant pensé se faciliter la tâche en ouvrant le score rapidement grâce à Piotre Zieliński. Au quart d’heure, le Polonais a en effet inscrit une magnifique volée à l’entrée de la surface, reprenant la tout aussi jolie passe de Hakan Çalhanoğlu sur corner (16e).

Mais peu avant la pause, Giovane a égalisé, en mystifiant Alessandro Bastoni d’une feinte exter-inter, suivi d’un canon du droit, imparable pour Yann Sommer (40e). Le Brésilien arrivé des Corinthians l’été dernier réalise un début de saison très intéressant chez les Bleu et Jaune. Insuffisant cependant, puisque dans le temps additionnel et après avoir tenu pendant près d’une heure, le Hellas a craqué, à la suite d’un but contre son camp de Martin Frese. De la tête, le Danois a dévié le centre de Davide Frattesi (90e+3). Vérone perd l’occasion de sortir de la zone rouge.

La course au Scudetto est-elle enfin lancée ?

L’Inter tombe à domicile, la Lazio déroule

AB

