Un joueur français de Vérone menacé de mort

Un penalty qui coûte cher.

Battu samedi par l’Inter Milan (2-1), le Hellas Vérone voit son avenir en Serie A toujours plus compromis. Dix-huitièmes au classement, les Gialloblu ont pourtant failli accrocher l’Inter samedi, à San Siro. Après être revenu au score grâce à Thomas Henry, le Hellas aurait pu égaliser, mais le Français a manqué son penalty dans le temps additionnel, renvoyé par le poteau de Yann Sommer. Ce qui a déclenché une vague de haine envers le joueur passé par Nantes, Chambly et Venise.

Victime de menaces de mort, Thomas Henry a réagi sur les réseaux sociaux : « À tous ceux qui pensent connaître le football mieux que personne et qui insultent ma famille en espérant sa mort, j’espère que vous pourrez un jour trouver la paix dans vos petites vies. Un jour tu gagnes, un jour tu perds, un jour tu marques, un jour tu rates, c’est la vie de joueur de football et je suis fier d’avoir marqué pour la deuxième fois de ma carrière à San Siro après une rupture des ligaments croisés et avoir commencé à jouer à 15 ans à l’échelon le plus bas du football français. »

L'Inter arrache la victoire contre le Hellas