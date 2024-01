La Roma fait glisser le Hellas

Roma 2-1 Hellas

Buts : Lukaku (19e), Pellegrini (25e) pour la Roma // Folorunsho (76e) pour le Hellas

Première réussie pour Daniele De Rossi.

Nommée sur le banc de la Louve il y a quelques jours, la légende giallorossa a pris trois points pour sa première face au Hellas (2-1) au Stadio Olimpico.

Tout avait démarré comme dans un rêve pour la Roma avec un Stephan El Shaarawy en feu. Lancé en profondeur, l’international italien se joue de quatre joueurs adverses avant de servir Romelu Lukaku qui ouvre le score d’un intérieur du pied placé (1-0, 19e). El Shaarawy, encore lui, sera à la déviation quelques minutes plus tard sur un centre de Lukaku qui profite à Lorenzo Pellegrini, esseulé au second poteau, qui envoie une chiche dans les filets de Lorenzo Montipò (2-0, 25e). La Roma déroule, joue bien au foot (oui, ça arrive !), et n’est pas loin de corser l’addition, mais Rasmus Kristensen – entré en jeu à la place de l’infortuné Leonardo Spinazzola – croise trop sa tentative en bonne position.

Au retour des vestiaires, les locaux retombent dans leurs travers et s’arrêtent de jouer. Le Hellas se prend alors à y croire et commence petit à petit à s’installer dans le camp romain. À l’heure de jeu, le tournant du match arrive : Diego Llorente concède un penalty en contrant du bras une tête de Milan Djuric. Le Serbe se présente face à Rui Patricio, mais envoie un missile en direction de la Lune. De quoi réveiller l’équipe de De Rossi ? Même pas, et c’est même un dernier quart d’heure un poil tendu que la Roma va passer à la suite d’une faute de main de Rui Patricio sur une lourde frappe à 30 mètres de Michael Folorunsho (2-1, 76e). Sans conséquence, puisque la Roma s’impose et met fin à une série de trois défaites de rang en championnat.

AS Roma (4-2-3-1) : Rui Patricio – Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola – Pellegini, Paredes, Bove – Dybala, El Shaarawy – Lukaku. Entraîneur : Daniele De Rossi.

Hellas (4-2-3-1): Montipò – Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal – Serdar, Folorunsho – Mboula, Suslov, Saponara – Djuric. Entraîneur : Marco Baroni.

Le Hellas dégoûte la Roma