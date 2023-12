La Roma s’impose face au Napoli

AS Roma 2-0 SSC Napoli

Buts : Pellegrini (76e) et Lukaku (90e+6) pour les Giallorossi

Exclusions : Politano (66e) et Osimhen (86e) côté Napoli

31 fautes, 9 avertissements et deux exclusions : résumé de ce Roma-Napoli.

En clôture de cette 17e journée, la Roma est parvenue à remporter ce choc face au Napoli (2-0). Une victoire qui s’est dessinée dans la dernière demi-heure pour les Giallorossi et qui leur permet de passer devant leur adversaire du soir au classement. Troisième revers en quatre matchs pour le champion en titre qui se retrouve septième, à six longueurs du trio de tête.

Dans un Stadio Olimpico des grands soirs, les Romains se montrent les plus entreprenants face à des Napolitains qui peinent à développer leurs offensives. Tout logiquement, les premières occasions sont romaines et l’oeuvre d’un homme, Edoardo Bove. En l’espace de trois minutes, le bambino de Trigoria fait passer à deux reprises un frisson dans la défense adverse. La première avec une frappe sèche entrée de surface qui s’écrase sur la barre (18e), puis – servi parfaitement par Belotti – Bove est seul aux six mètres mais voit sa tentative repoussée par Meret (21e). Exceptées ces deux occasions de la Roma, les deux équipes délivrent surtout un premier acte haché.

Et le quart d’heure de pause ne va pas vraiment arranger les choses, Giallorossi et Partenopei déjouent totalement et multiplient les erreurs techniques. Symbole de ce manque de lucidité, l’exclusion de Politano suite à un mauvais geste sur Zalewski (66e). The Special One comprend alors que le match tourne en sa faveur et opère à quatre changements. Coaching payant puisque les quatre entrants sont directement impliqués dans l’ouverture du score : Çelik centre pour Azmoun qui voit sa frappe contrée par Cajuste, El Shaarawy manque également sa reprise mais profite à Pellegrini qui ouvre la marque d’une reprise de volée limpide (1-0, 76e). Lukaku est proche de doubler la mise mais bute sur un solide Meret (86e). Les Napolitains terminent même la rencontre à neuf, suite à l’exclusion (sévère) d’Osimhen, en retard dans son contact avec El Shaarawy (86e). Dans le money-time, Lukaku enfonce définitivement le clou en concluant une contre-attaque éclaire (2-0, 90e+6).

Le Noël s’annonce tristounet au pied du Vésuve.

AS Roma (3-5-2) : Patrício – Ndicka, Llorente, Mancini – Zalewski (El Shaarawy, 71e), Bove, Paredes (Azmoun, 71e), Cristante, Kristensen (Çelik, 75e) – Lukaku, Belotti (Pellegrini, 71e). Entraîneur : José Mourinho.

SSC Napoli (4-3-3) : Meret – Rui (Zerbin, 81e), Jesus (Natan, 87e), Rrahmani, Di Lorenzo – Zieliński (Gaetano, 87e), Lobotka (Cajuste, 56e), Anguissa – Kvaratskhelia (Raspadori, 87e), Osimhen, Politano. Entraîneur : Walter Mazzarri.

Pronostic AS Rome Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A