Ligue Europa : Bilbao s’éclate, Porto et la Lazio freinés

Des buts, du spectacle et du suspense : qui a dit que la C3 ne valait pas le détour ?

Pendant que Lyon s’amusait en Azerbaïdjan, l’Athletic s’est offert la bonne opération du début de soirée en Ligue Europa. Mis sur les bons rails par Adama Boiro et Beñat Prados, les Basques ont déroulé face à Elfsborg et reviennent à hauteur de la Lazio, en tête de cette phase régulière. Les Romains, peu inspirés, n’ont pas su trouver la faille dans la carapace du Ludogorets Razgrad, malgré de nombreuses tentatives. Toujours dans le haut du classement, Galatasaray a sauvé son invincibilité grâce à un but contre son camp de Peer Koopmeiners pour ramener le nul d’Alkmaar, avant que le but de la victoire de Victor Osimhen dans les dernières secondes ne soit refusé, tandis que le Viktoria Plzeň s’est offert un joli rapproché à la faveur de son succès sur la pelouse du Dynamo Kyiv, qui pourra toujours se consoler avec son premier but dans la compétition, par l’intermédiaire de Vladyslav Kabayev sur le gong.

Big wins and late goals 😲#UEL pic.twitter.com/Oi7LOAUR5m — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 28, 2024

Cette première partie de soirée a également vu Ciro Immobile manquer le penalty de l’égalisation pour Beşiktaş, finalement nettement battu chez lui par le Maccabbi Tel Aviv. En difficulté depuis le début de la campagne, Porto s’est lancé dans une jolie partie du chat et de la souris à Anderlecht, achevée sur un spectaculaire match nul. Enfin, le PAOK Salonique tient sa première victoire, sur le terrain des Lettons de Riga FS.

L’espoir fait vivre.

Athletic Club 3-0 Elfsborg

Buts : Boiro (6e), Prados (24e) et Guruzeta (53e)

AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray

Buts : Mijnans (2e) pour l’AZ // Koopmeiners (43e, CSC) pour Gala

Expulsion : Smit (90e+3) pour l’AZ

Beşiktaş 1-3 Maccabbi Tel Aviv

Buts : Rafa Silva (38e) pour Beşiktaş // Kanichowsky (23e), Peretz (45e+3) et Patati (81e) pour le Maccabbi

Dynamo Kiev 1-2 Viktoria Plzeň

Buts : Kabayev (90e+5) pour le Dynamo // Vydra (55e) et Sulc (90e) pour le Viktoria

Riga FS 0-2 PAOK Salonique

Buts : Despodov (2e) et Chalov (59e)

Anderlecht 2-2 Porto

Buts : Degreef (52e) et Amuzu (86e) pour les Mauves // Galeno (24e, SP) et Vieira (83e) pour le Dragon

Lazio 0-0 Ludogorets Razgrad

Cinq équipes en un point : le tableau en Serie A est serré comme jamais