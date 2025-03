Clément Turpin s’attire les foudres de la presse italienne

L’arbitre, ce bouc émissaire universel.

Au lendemain de la qualification de l’Athletic Club contre l’AS Roma (3-1), le coupable de l’élimination romaine a été trouvé en Italie. C’est Clément Turpin qui a essuyé les foudres d’une partie de la presse transalpine. Sa prestation était un « désastre », explique le Corriere dello Sport. L’arbitre français a même l’honneur d’être en une du quotidien italien ce vendredi matin. « Turpin honteux », peut-on lire en couverture du journal italien.

Le reproche principal fait à l’arbitre est l’expulsion de Mats Hummels. Le défenseur allemand a commis une faute à 50 mètres de son but, annihilant une action de but. Si la presse est accusatrice, l’entraîneur romain Claudio Ranieri a coupé court à toute polémique : « L’expulsion de Mats Hummels était claire et sans équivoque », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

La classe du Mister.

