C3 : Bilbao et Nico Williams balayent la Roma et se hissent en quarts de finale

Bilbao 3-1 AS Roma

Buts : N. Williams (45e+2, 82e) et Y. Berchiche (67e) pour l’Athletic // (SP L. Paredes, 90e+2) pour les Giallorossi

Carton rouge : M. Hummels (10e)

Nico, le diabolique.

Défait au match aller (2-1), l’Athletic a su retourner la vapeur face à la Roma pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue Europa (3-0). Il ne faut que quelques minutes pour que le match bascule. Après une perte de balle dangereuse de l’expérimenté Mats Hummels, l’ancien international allemand découpe Maroan Sannadi et se fait logiquement exclure dans la foulée par Clément Turpin (10e). Réduits à 10, les Romains souffrent. Sannadi, profitant de la perte de balle d’Angelino, manque de réalisme devant Mile Svilar (21e), puis Nico Williams réalise un véritable numéro avant de voir sa frappe croisée s’écraser contre le poteau (23e). Les Basques étouffent littéralement les hommes de Claudio Ranieri et finissent par faire chavirer San Mamés juste avant la mi-temps. Sur un centre de son frère Inaki, Nico Williams, seul au second poteau, frappe de l’intérieur en première intention pour ouvrir le score (1-0, 45e+2). Amplement mérité.

Au retour des vestiaires, le match continue de se tendre, à l’image de la faute de Gianluca Mancini sur Sannadi (48e), et les Basques sont bien décidés à enfoncer le clou. Sur un raid solitaire de l’entrant Alex Berenguer, il faut un miracle du portier des Giallorossi pour maintenir son équipe en vie. Mais ce n’est que partie remise. Trouvé sur corner, l’ancien Parisien Yuri Berchiche croise parfaitement sa tête pour aggraver le score (2-0, 67e). Intenable durant toute la rencontre, N. Williams termine le travail grâce à un formidable numéro de soliste (3-0, 82e). Malgré un penalty obtenu par Stephan El Shaarawy et transformé par Leandro Paredes (3-1, 90e+2), le mal est fait. Les hommes d’Ernesto Valverde se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue Europa, où ils affronteront soit les Glasgow Rangers, soit Fenerbahçe.

Le rêve d’une finale à domicile se prolonge pour les Basques.

Les autres résultats en Ligue Europa

(Q) Francfort 4-1 Ajax

Buts : J. Bahoya (7e), Götze (25e, 82e) et Ekitike (67e) pour l’Eintracht // K. Taylor (78e) pour les Ajacides

Olympiakos 2-1 Bodø/Glimt (Q)

Buts : R. Yaremchuk (53e, 65e)pour les Erythrólefkoi // K. Høgh (36e) pour Glimt

Carton rouge : K. Tzolakis (89e) pour l’Olympiakos

(Q) Lazio 1-1 Viktoria Plzeň

Buts : A. Romagnoli (77e) pour les Romains // P. Sulc (52e) pour Plzeň

Clément Turpin s'attire les foudres de la presse italienne