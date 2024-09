Pronostic Roma Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Bilbao décroche un résultat à Rome

L’AS Roma a terminé la saison en 6e position de Serie A, qui lui permet de disputer cette Ligue Europa. Lors des dernières saisons, le club breton a brillé en Coupe d’Europe. En effet, après avoir remporté la Ligue Conférence, la formation romaine s’est hissée en finale de la Ligue Europa face au FC Séville. L’an dernier, les Giallorossi ont de nouveau brillé avec une place dans le dernier carré face au Bayer Leverkusen. À la suite d’une fin de saison intéressante, Daniele Di Rossi a été confirmé dans son poste d’entraîneur. Pour être compétitif, le club romain a signé des recrutements de qualité avec en premier lieu Dovbyk, meilleur buteur de Liga l’an passé, mais aussi Le Fée, Koné, Hermoso, Hummels ou Soule. De plus, la Roma est parvenue à conserver Dybala fortement convoité par l’Arabie saoudite. L’entame de saison des Romains est décevante avec un seul succès obtenu et cela contre l’Udinese (3-0) le week-end dernier. ► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

De son côté, l’Athletic Bilbao a brillé l’an passé en remportant la Coupe d’Espagne. Les Basques ont pris le dessus sur Majorque en finale mais avaient dominé le FC Barcelone et l’Atlético sur leur parcours. En plus de sa victoire en Copa del Rey, Bilbao avait fini à une très belle 6e place. Unai Simon et Nico Williams ont été deux des grands artisans du titre de l’Espagne lors de l’Euro. Le portier est absent pour plusieurs mois à la suite d’une opération tandis que le feu follet a quant à lui décidé de prolonger l’aventure au Pays basque. Parti lentement, l’Athletic Club a haussé le ton lors des dernières journées et reste sur 3 victoires consécutives, face à Las Palmas, Leganés et le Celta de Vigo. Ce bon début permet au club basque d’occuper la 3e place de Liga. Face à une équipe de la Roma pas au mieux, l’Athletic Bilbao devrait pouvoir accrocher au moins un nul.

