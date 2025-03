Précoce, l’AS Rome assure le service minimum à Empoli

Empoli 0-1 AS Rome

But : Soulé (1re)

21 secondes de plaisir.

Mise sur orbite par une frappe gagnante de Matias Soulé après une grosse vingtaine de secondes à peine, l’AS Rome s’est contentée de ce petit but d’avance pour l’emporter sur la pelouse d’Empoli (0-1). Ce sont pourtant bien les locaux qui héritent de l’engagement, avant une perte de balle coupable dans leur camp. En deux passes, la Louve est dans la surface et Soulé peut déjà faire trembler les filets (0-1, 1re).

Malgré cet avantage pris très rapidement, les Romains ne marqueront plus. Ce n’est pourtant pas faute de se créer des occasions, à l’image de ce pétard directement sur la barre d’Eldor Shomurodov, dans un fauteuil face au but. Trois minutes plus tard, Manu Koné manque le break à son tour, mais sans conséquences pour le club de la capitale, qui enchaîne une cinquième victoire consécutive en Serie A et se replace en septième position.

Claudio Ranieri est donc bel et bien indémodable.