La Roma explose Empoli

AS Roma 7-0 Empoli FC

Buts : Dybala (2eS.P, 58e), Sanches (8e), Grassi (CSC, 35e), Cristante (79e), Lukaku (82e) et Mancini (86e) pour les Giallorossi

Voir la Roma de Mourinho inscrire sept buts ? Oui, c’est possible

Face à la lanterne rouge Empoli, la Roma a assuré sans forcer. Pire que ça, la bande de Dybala s’est permis d’infliger un 7-0 net et sans bavure à des Toscans bons derniers de Serie A. À la recherche de leur première victoire de la saison, les Giallorossi décident de frapper fort d’emblée. Alors que les derniers tifosi retardataires s’installent dans les travées du Stadio Olimpico, la Roma obtient un penalty à la suite d’une main de Walukiewicz dans la surface. Dybala s’en charge et, comme à son habitude dans l’exercice, ne tremble pas (1-0, 2e). Puis sur un bonbon délivré par Kristensen, Renato Sanches double la mise d’un coup de casque (2-0, 8e). Première titularisation pour le Portugais et premier but.

Les Azzurri ont la tête sous l’eau, mais au lieu de les noyer, les hommes de Mourinho les laissent respirer. Empoli prend alors peu à peu confiance, multipliant les séquences offensives, mais ne parvient pas à inquiéter la formation romaine. Et sur une contre-attaque emmenée par Lukaku qui centre pour Cristante, les deux défenseurs toscans Bereszyński et Grassi s’emmêlent les pinceaux, et ce dernier envoie le cuir dans ses propres filets (3-0, 35e). Les visiteurs craquent, en témoigne ce coup de boule de Cancellieri sur Ndicka, seulement sanctionné d’un carton jaune. Puis, sur un but cinq étoiles de Dybala qui se joue de Luperto avant de conclure, la Roma tue définitivement les infimes espoirs toscans (4-0, 58e). Le champion du monde argentin est même tout proche du triplé, mais son coup franc atterrit sur la barre transversale (59e). Malgré le score, les hommes de Zanetti continuent à jouer. Et il faut attendre l’heure de jeu pour voir leur première occasion du match, Baldanzi déclenche une frappe aux 25 mètres, mais sa tentative s’échoue sur le poteau gauche de Patrício, qui était battu (65e). Après Dybala, c’est au tour de Cristante d’inscrire un somptueux but, d’un missile de l’entrée de la surface qui vient nettoyer la lucarne gauche (5-0, 79e). Le public romain en demande encore. Et sur un service de Belotti, Lukaku débloque son compteur sous sa nouvelle tunique (6-0, 82e). C’est pas fini, corner romain que Cristante reprend d’une talonnade, Mancini est là en embuscade et vient clôturer la soirée (7-0, 86e).

Vaut mieux prendre une fois 7-0 que sept fois 1-0, comme dirait l’autre.

AS Roma (3-5-2) : Patrício – Llorente, Ndicka, Mancini – Spinazzola (El Shaarawy, 84e), Sanches (Bove, 46e), Paredes (Pagano, 75e), Cristante, Kristensen – Lukaku (Azmoun, 84e), Dybala (Belotti, 64e). Entraîneur : José Mourinho.

Empoli FC (4-3-3) : Berisha – Pezzella, Luperto, Walukiewicz (Ismajli, 46e), Bereszyński – Maleh, Grassi, Fazzini (Bastoni, 46e) – Cambiaghi (Shpendi, 84e), Destro (Caputo, 60e), Cancellieri (Baldanzi, 60e). Entraîneur : Paolo Zanetti.

