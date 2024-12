Galatasaray étire encore sa série d’invincibilité

Roaaaarrrrrrr !

Galatasaray court toujours, et sans trébucher, dans le championnat turc. L’affaire était pourtant mal embarquée ce dimanche sur la pelouse de Sivasspor : vite réduits à dix avec l’expulsion de Metehan Baltaci (15e), les Lions ont dû courir derrière le score à la suite du but de Garry Rodrigues (25e). Yunus Akgün (36e), Victor Osimhen sur penalty (45e+9) et Barış Yılmaz (53e) ont cependant inversé la vapeur. L’attaquant nigérian a, au passage, planté son dixième pion en 13 matchs sous le maillot de son nouveau club.

Malgré un deuxième but concédé dans le temps additionnel (2-3), Galatasaray fait le plein et demeure invaincu après 14 journées de championnat, où son dauphin Fenerbahçe accuse 6 points de retard. Toutes compétitions confondues, les Stambouliotes n’ont plus mordu la poussière depuis le 27 août, face aux Young Boys de Berne, en barrages de la Ligue des champions. Soit une série de 17 rencontres consécutives sans connaître la défaite.

La chasse ne fait que commencer.

