Un arbitre étranger désigné pour arbitrer Galatasaray-Fenerbahçe

Imaginez Clément Turpin arbitrer un Galatasaray-Fenerbahçe.

Le choc entre Galatasaray et Fenerbahçe ce lundi soir sera arbitré par un étranger. En effet, c’est une décision qui fait suite à une demande des deux clubs à la fédération turque de football, après les nombreuses controverses autour de l’arbitrage en Süper Lig, indique ESPN.

Le scandale le plus récent a eu lieu lors de la rencontre entre Galatasaray et l’Adana Demirspor. Les joueurs d’Adana avaient quitté le terrain à la demi-heure de jeu pour contester un penalty sifflé en faveur de Galatasaray. Ainsi, c’est le Slovène Slavko Vinčić qui officiera lors du derby intercontinental. Ce dernier est notamment connu pour avoir arbitré la dernière finale de la Ligue des champions… et pour avoir été mêlé à une affaire de proxénétisme, de trafic de drogues et d’armes. Le candidat idéal donc.

Mourinho est content

José Mourinho, qui avait critiqué l’arbitrage turc à de nombreuses reprises, s’est réjoui de cette décision : « Si c’est un arbitre de haut niveau, et c’est un arbitre européen de haut niveau, j’en suis heureux parce que j’aime gagner comme tout le monde, mais je suis quelqu’un qui a besoin de fair-play. » Il n’y aura donc pas d’accusations de complot systémique ou de corruption après ce match déterminant dans la course au titre. Fenerbahçe est deuxième à six points de son voisin et leader stambouliote. Ainsi, une victoire pourrait relancer les coéquipiers de Milan Škriniar tandis qu’une défaite pourrait anéantir leurs espoirs.

Avec du recul, on est pas si mal que ça en France.

